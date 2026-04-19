Археологи нашли в Адыгее коллективное погребение старше 3,5 тысяч лет

Москва19 апр Вести.Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов в мессенджере MAX сообщил об уникальных археологических находках, сделанных учеными на хребте Азиш-Тау.

По его словам, раскопки вели специалисты общества "Культурное Наследие". В марте они завершили исследования трех курганов - "Руфабзо-2", "Руфабзо-4" и "Руфабзо-40".

В первом кургане "Руфабзо-2" археологи обнаружили погребение взрослого человека, относящееся к Белореченской культуре. Там же были найдены различные артефакты - предположительно, свинцовое изделие-амулет, кремень и фрагменты железных изделий.

В кургане "Руфабзо-4" под каменными набросками найдены два погребения, предположительно относящиеся к Северокавказской культуре. В могилах также находились бронзовый нож, развал керамических сосудов, кремневые изделия, бронзовые бусина-пронизка и височное кольцо.

Самая удивительная находка ждала ученых под земляной насыпью кургана "Руфабзо-40". Здесь было обнаружено коллективное погребение, состоящее как минимум из пяти человек. Погребальная конструкция, с виду напоминающая дольмен, состояла из покровной плиты-перекрытия и боковых плит-стенок. Предварительно установлено, что находка датируется XVII–XVI веками до н.э. и относится к постдольменной культуре.

По словам ученых, в древности и, вероятно, в XIX или начале XX века, объект подвергся неоднократному разрушению или разграблению.

При исследовании данного кургана были обнаружены кремневые изделия и 2 каменных терочника. Среди камней конструкции обнаружены фрагменты поздней красноглиняной керамики и фрагмент железной подковы сказано в сообщении

Раскопки в горной части республики продолжаются. Сейчас специалисты ведут охранно-спасательные археологические исследования курганного могильника "Усть-Сахрай - 7", расположенного на окраине одноименного поселка. Ученые считают, что памятник с большей долей вероятности относится к Майкопской археологической культуре (начало IV — начало III тысячелетия до н.э.). Вскоре начнутся новые исследования на Дегуакской поляне.