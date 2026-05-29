Москва29 мая Вести.В Аргентине палеонтологи совместно с японскими коллегами обнаружили окаменелости ранее неизвестного хищного динозавра, который обитал на Земле примерно 66 миллионов лет назад. Об этом сообщил интернет-портал Infobae.

В провинции Санта-Крус обнаружены останки динозавра, названного Kank australis. Это двуногое хищное животное принадлежало к семейству уненлагий, чьи представители имели анатомическое строение, схожее с птичьим. Динозавр, весивший примерно 27 килограммов, отличался приподнятыми когтями на ступнях и коническими зубами, что выделяло его среди велоцирапторов Северного полушария. Название вида связано с мифологией индейцев теуэльче.

Описание Kank australis важно по нескольким причинам. Прежде всего, мы добавляем новый вид динозавра-уненлагия — семейства, которое слабо представлено в палеонтологической базе, поскольку их кости очень изящны и хрупки, что затрудняет их сохранность рассказал порталу один из исследователей Матиаса Мотты

Открытие указывает на связь между древней фауной Патагонии и Антарктиды, где до этого также обнаруживались останки уненлагий. Статья с результатами исследования вышла в журнале Journal of Vertebrate Paleontology.

В мае прошлого года в Крыму были обнаружены окаменелости динозавра из мезозойской эры.