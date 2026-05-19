В Сингапуре открыли новый вид медуз-убийц Новый вид крайне ядовитых кубомедуз обнаружили в Сингапуре

Москва19 мая Вести.Исследователи из университета Тохоку в Японии и Национального университета Сингапура обнаружили новый вид крайне ядовитых кубомедуз - Chironex blakangmati. Об этом сообщается на сайте японского университета.

Новый вид был найден в прибрежных водах Сингапура у острова Сентоза, который ранее был известен как "Остров смерти". Внешне медуза напоминает другие виды рода Chironex, однако генетический анализ подтвердил, что речь идет о ранее неизвестном виде.

Укусы этих "морских ос" чрезвычайно болезненны и могут быть смертельными говорится в публикации

Ученые отмечают, что кубомедузы этого рода способны активно перемещаться благодаря мускулистому отростку и сложной системе зрения, которая помогает им охотиться на добычу.

Исследователи считают, что изучение таких медуз позволит лучше прогнозировать места их появления и снижать риск опасных встреч во время купания.