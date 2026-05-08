Образцы хантавируса пропали из лаборатории за три года до вспышки на лайнере

Москва8 мая Вести.Вспышка смертельно опасного хантавируса в Аргентине и на голландском лайнере MV Hondius вызвала интерес к архивной публикации Fox News от 10 декабря 2024 года. Пользователи соцсетей обратили внимание на то, что в ней сообщается о пропаже 323 пробирок с хантавирусом, лиссавирусом (вызывающим бешенство) и вирусом Хендра из австралийской лаборатории.

Инцидент с пропажей опасных патогенов произошел в августе 2023 года в вирусологической лаборатории общественного здравоохранения Квинсленда. Но данные об опасном инциденте долгое время замалчивались, пока в конце 2024 года министр здравоохранения Квинсленда Тимоти Николлс не призвал к тщательному расследованию пропажи образцов инфекционных вирусов для исключения подобных случаев в будущем.

Расследование позволит убедиться, что при реагировании на этот инцидент ничего не было упущено подчеркивал Николлс

В лаборатории Кливленда исследовали переносимые клещами и комарами патогены. Публикация в Fox News привлекла внимание пользователей соцсетей только после вспышки хантавируса в Аргентине и на круизном лайнере MV Hondius. Жертвами этой вспышки стали минимум три человека.

Эксперты ВОЗ отмечают, что смертность при заболеваниях хантавирусом достигает 15%. Это более чем в сто раз выше, чем при коронавирусе COVID-19. Летальность вируса Хендра среди людей достигает 60%, а смертность при заражении лиссавирусом достигает 100%. В ВОЗ уже сравнили вспышку хантавируса с началом пандемии COVID-19.