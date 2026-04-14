В Китае обнаружили вызывающий слепоту вирус в морепродуктах

В морепродуктах нашли вызывающий слепоту вирус В Китае обнаружили вызывающий слепоту вирус в морепродуктах

Москва14 апр Вести.Китайские ученые нашли в креветках и рыбе новый вирус POH-VAU, который способен передаваться человеку и вызывать редкое глазное заболевание. Информация об этом размещена в журнале Nature Microbiology.

Недавно было выявлено заболевание глаз человека, называемое персистирующей глазной гипертензией с вирусным передним увеитом (POH-VAU), однако его причина оставалась неясной. Недавнее исследование обнаружило связь POH-VAU со скрытым смертоносным нодавирусом (CMNV) водного происхождения сказано в материале

Согласно этим данным, человек может заразиться этим вирусом при употреблении сырых морепродуктов или тесном контакте с подводными обитателями. В материале упомянуто, что часть заболевших разводили морские организмы дома.

Персистирующая глазная гипертензия – это заболевание, которое вызывает сильное воспаление и повышенное внутриглазное давление. В некоторых случаях может привести к полной потере зрения.

Нодавирус рыб (CMNV) - опасный патоген, который вызывает смертельную вирусную нервную болезнь у более чем 120 видов морских и пресноводных рыб.