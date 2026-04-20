Кости мамонта и лошади нашли на территории Успенского монастыря в Красноярске На территории Успенского монастыря в Красноярске нашли кости мамонта

Москва20 апр Вести.На территории Успенского монастыря в Красноярске нашли кости мамонта и скелет лошади. Об этом сообщил сенатор от региона в Совете Федерации Александр Усс.

Он отметил, что археологические работы там проводятся из-за будущего строительства келейного корпуса.

В числе более трех тысяч найденных объектов – фрагменты костей мамонта и скелет лошади написал Усс в своем Telegram-канале

По его словам, находкам порядка 11700 лет. Точный возраст можно будет определить после соответствующих исследований.