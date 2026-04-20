Москва20 апрВести.На территории Успенского монастыря в Красноярске нашли кости мамонта и скелет лошади. Об этом сообщил сенатор от региона в Совете Федерации Александр Усс.
Он отметил, что археологические работы там проводятся из-за будущего строительства келейного корпуса.
В числе более трех тысяч найденных объектов – фрагменты костей мамонта и скелет лошадинаписал Усс в своем Telegram-канале
По его словам, находкам порядка 11700 лет. Точный возраст можно будет определить после соответствующих исследований.