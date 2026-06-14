Москва14 июнВести.Команда путешественника из Уфы Олега Чегодаева обнаружила в одной из уральских пещер зуб мамонта.
Как рассказал Чегодаев в своем Telegram-канале, находку сделал проводник группы. Сперва ее приняли за необычный камень. Однако геолог, к которому путешественник обратился за консультацией, подтвердил, что это фрагмент зуба мамонта.
Чегодаев намерен передать находку в "Посольство Уральских гор" в Уфе, где его смогут изучить специалисты. После этого зуб будет включен в экспозицию музея.