Предполагаемая цепь Прометея находится в одном из частных музеев Адыгеи Найденную в Дагестане цепь Прометея выставили в частном музее

Москва3 июл Вести.В горах Дагестана найдена цепь, звенья которой вытесаны из камня. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Артефакт обнаружили в горах во время скальных работ. Конструкция ушла вглубь породы на несколько метров. Рядом нашли крутильные сосуды, по ним и оценили возраст — больше трех тысяч лет говорится в сообщении

Позже администрация Каспийска передала цепь в музей "Беловодье", расположенный в Адыгее. Основатель музея Владимир Меликов предположил, что находка может быть связана с древнегреческим мифом о Прометее.