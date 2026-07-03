Москва3 июлВести.В горах Дагестана найдена цепь, звенья которой вытесаны из камня. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Артефакт обнаружили в горах во время скальных работ. Конструкция ушла вглубь породы на несколько метров. Рядом нашли крутильные сосуды, по ним и оценили возраст — больше трех тысяч летговорится в сообщении
Позже администрация Каспийска передала цепь в музей "Беловодье", расположенный в Адыгее. Основатель музея Владимир Меликов предположил, что находка может быть связана с древнегреческим мифом о Прометее.