Во Франции археолога подозревают в сокрытии останков д’Артаньяна Французского археолога задержали по подозрению в сокрытии останков д’Артаньяна

Москва21 мая Вести.Во Франции был задержан археолог Вим Дейкман по подозрению в сокрытии возможных останков легендарного мушкетера д’Артаньяна. Об этом пишет De Telegraaf со ссылкой на представителя Функциональной прокуратуры Нидерландов.

Как пишет газета De Limburger, археолог много лет искал могилу д'Артаньяна и, предположительно, скрыл от инспекции по культурному наследию два зуба и часть плечевой кости.

По словам самого Дейкмана, его задержали дома после отказа сообщить местонахождение предполагаемых останков. После того как он раскрыл информацию, его отпустили, но археолог остается подозреваемым в рамках уголовного расследования.

В прокуратуре заявили, что задержание связано с "законностью раскопок" и "неотложным поводом" для ареста, но от дополнительных комментариев отказались.

Скелет обнаружили в марте в церкви в районе Волдер в Маастрихте. Предполагается, что останки могут принадлежать д’Артаньяну, погибшему в 1673 году во время осады Маастрихта, однако результаты анализа ДНК пока ожидаются.