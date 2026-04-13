Москва13 апрВести.Ягуара впервые за десятилетие заметили в высокогорном лесу в Гондурасе, страдающем от вырубки лесов, пишет телеканал CNN.
Ягуары в странах Латинской Америки оказались под угрозой уничтожения из-за вырубки лесов и браконьерства.
Фотоловушки запечатлели одинокого самца ягуара в горном хребте Сьерра-дель-Мерендон в Гондурасе на высоте примерно 2200 метров. По данным CNN, это произошло впервые за последнее десятилетие.
Снимки ягуара сделала организация по сохранению диких кошек Panthera.
Похоже, в целом мы наблюдаем восстановление популяции крупных кошекприводятся слова директора представительства Panthera в Гондурасе Франклина Кастаньеды
Гондурас с 2001 года лишился 19% площади лесов, но сейчас власти обязались сократить вырубку и восстановить 1,3 миллиона гектаров леса.