Ягуар замечен в горах Гондураса впервые за десятилетие

Ягуара впервые за десятилетие обнаружили в Гондурасе

Москва13 апр Вести.Ягуара впервые за десятилетие заметили в высокогорном лесу в Гондурасе, страдающем от вырубки лесов, пишет телеканал CNN.

Ягуары в странах Латинской Америки оказались под угрозой уничтожения из-за вырубки лесов и браконьерства.

Фотоловушки запечатлели одинокого самца ягуара в горном хребте Сьерра-дель-Мерендон в Гондурасе на высоте примерно 2200 метров. По данным CNN, это произошло впервые за последнее десятилетие.

Снимки ягуара сделала организация по сохранению диких кошек Panthera.

Похоже, в целом мы наблюдаем восстановление популяции крупных кошек приводятся слова директора представительства Panthera в Гондурасе Франклина Кастаньеды

Гондурас с 2001 года лишился 19% площади лесов, но сейчас власти обязались сократить вырубку и восстановить 1,3 миллиона гектаров леса.