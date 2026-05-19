Москва19 мая Вести.Баобаб Цитакаканца, признанный крупнейшим на Мадагаскаре, может погибнуть в ближайшие три года, считают ученые.

Баобаб произрастает в лесу Андомбири на юго-западе острова. Дереву примерно 900 лет, окружность его ствола доходит до 29 метров. Его название переводится с малагасийского как "если ты поешь с одной стороны ствола, тебя не услышат с другой". Местные жители считают это дерево священным.

Биогеограф Сирил Корню рассказал, что на состояние дерева повлиял тропический шторм "Джуд" в марте 2025 года. Ствол баобаба заполнился дождевой водой, которая привела к развитию бактерий и грибков. Недавно у баобаба сломалась одна из крупных ветвей.

Обрушение крупной ветви – типичный признак скорой смерти баобаба. Это очень грустно. Мы теряем настоящий памятник растительного мира – уникальное и экстраординарное дерево добавил специалист

