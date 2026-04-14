Москва14 апр Вести.Министр окружающей среды Колумбии Ирене Велес сообщила о планах начать эвтаназию бегемотов, завезенных в страну в 1980-х годах наркобароном Пабло Эскобаром. Ее слова приводит РИА Новости.

Это необходимая мера для сокращения численности сказала Велес

Она уточнила, что популяция животных стремительно растет и уже наносит серьезный ущерб экосистемам региона Магдалена-Медио. В частности, бегемоты угрожают местным видам, включая ламантинов и речных черепах.

Кроме того, без контроля численности к 2030 году количество животных может превысить 500 особей, что приведет к еще более тяжелым экологическим последствиям.

Правительство Колумбии, добавила Велес, рассматривает эвтаназию как часть ответственности государства за сохранение биоразнообразия. Согласно плану, уже во втором полугодии текущего года планируется отобрать около 80 бегемотов для усыпления.

На произвол судьбы "кокаиновые бегемоты", как их прозвали, оказались брошены в 1993 году. Предполагалось, что животные сами погибнут в дикой природе. Однако гиппопотамы не просто не погибли, но и начали плодиться. В двухтысячных, когда их численность подобралась к трем десяткам, ученые начали настаивать на ограничении популяции, вплоть до отстрела. В 2009 году одну особь убили, после чего общественность и зоозащитники выступили против. Бегемотов решено было не трогать.