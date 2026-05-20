Московский зоопарк будет спасать бегемотов из Колумбии Московский зоопарк объявил о начале кампании по спасению 80 бегемотов в Колумбии

Москва20 мая Вести.Генеральный директор Московского зоопарка, президент Глобального объединения зоологических учреждений (ГОЗУ) Светлана Акулова рассказала о начале масштабной международной кампании по спасению 80 бегемотов из Колумбии. Подробности зоосад сообщил в MAX.

Речь идет о спасении 80 бегемотов из Колумбии, потомков животных, некогда принадлежавших всемирно известному наркобарону Пабло Эскобару говорится в сообщении

Уточняется, что в настоящее время бегемоты находятся под угрозой массового уничтожения.

В 1980-е годы на ранчо колумбийского наркобарона Пабло Эскобара привезли четырех бегемотов. После ликвидации их владельца численность животных, оказавшихся на воле, стала быстро расти. Это отрицательно сказалось на экосистеме страны.

13 апреля правительство Колумбии объявило о планах провести эвтаназию бегемотов, чтобы сдержать рост их популяции. Во втором полугодии 2026 года для эвтаназии отберут около 80 животных.

Правительству Колумбии направлено официальное обращение с призывом заменить эвтаназию на переселение животных в учреждения по всему миру.

Сейчас мы работаем над справедливым распределением животных, чтобы решить генетические проблемы, связанные с ограниченным генофондом этой популяции приводятся в сообщении слова Акуловой

Готовность присоединиться к кампании по спасению животных уже подтвердили члены ГОЗУ из Европы, Латинской Америки, Африки и Азии.