В Индонезии вулкан Дуконо при извержении выбросил пепел на высоту 5 км

Москва17 мая Вести.Вулкан Дуконо на востоке Индонезии выбросил столб пепла на высоту пяти километров, сообщил Центр вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф Индонезии (PVMBG).

Власти объявили второй уровень опасности из четырех и запретили приближаться к кратеру ближе чем на четыре километра​​​. Жителей и туристов призвали носить маски, чтобы избежать воздействия вулканического пепла на дыхательную систему.

Вулкан Дуконо в округе Северная Хальмахера, Северные Молуккские острова, извергся в воскресенье, 17 мая 2026 года, в 18.38 (14.38 мск. – Прим. ред.), пепел достиг высоты 5 тысяч метров сказано в сообщении

Дуконо, расположенный в провинции Северное Малуку, остается одним из самых активных вулканов страны.

Ранее, 15 мая, на Камчатке вулкан Безымянный выбросил пепел на высоту 3,5 км над уровнем моря.