Москва21 июн Вести.В России обнаружен новый вид вымерших головоногих моллюсков белемнитов, которые являются представителями фауны юрского и мелового периодов. Об этом сообщили в Министерстве науки и высшего образования РФ.

Новый вид вымерших головоногих моллюсков белемнитов, представителей фауны юрского и мелового периодов, найден на полуострове Нордвик учеными Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука Сибирского отделения РАН говорится в сообщении ведомства, которое цитирует РИА Новости

Согласно оценке ученых, возраст найденных моллюсков составляет 139 млн лет, что на 6 млн лет древнее, чем считалось ранее для данного геологического слоя.

В Минобрнауки пояснили, что белемниты являются родственниками осьминогов и каракатиц, имели вытянутое торпедообразное тело длиной до 4 м, 10 щупалец с присосками, крупные глаза, а также чернильный мешок. Это были хищники, которые охотились на рыб и других моллюсков.