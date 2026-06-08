Москва8 июн Вести.Водолазы впервые запечатлели белую акулу в ее естественной среде обитания в акватории Средиземного моря. Об этом сообщила некоммерческая экологическая организация Healthy Seas Foundation.

По данным организации, акулу обнаружили во время устранения брошенных рыболовных сетей с затонувшего судна на дне Тунисского пролива.

Водолазы в Средиземном море сделали, как представляется, первые подводные снимки взрослой белой акулы в ее естественной среде обитания говорится в публикации

Специалисты Healthy Seas Foundation отметили, что данное открытие очень ценно для науки. Дело в том, что ранее большая часть научных данных о белых акулах в Средиземном море была получена в результате обнаружения уже мертвых особей.

Тем временем, по данным SHOT, египетские власти начали отлов акул у берегов популярных курортов из-за резко возросшего числа хищников в туристических районах с открытием сезона. Уточняется, что акул уже начали отлавливать у побережий Хургады и Шарм-эль-Шейха. Причина захода хищников на мелководье — рыбные косяки. Так, одну из акул обнаружили в Эль-Кусейре, где любят отдыхать россияне.