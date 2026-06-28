Москва28 июн Вести.Из-за нашествия акул жители Приморья отменили купальный сезон, пишет SHOT. По сведениям издания, один из пляжей морские хищники буквально "оккупировали".

На днях в популярной у туристов бухте Триозерье видели и сняли на видео акулу, которая плавала совсем близко от сапсерфера, а на следующий день на этом же пляже были замечены уже два плавника над водой.

Местные жители говорят, что впервые видят хищников так близко к берегу.

Теперь жители боятся заходить в воду и даже утверждают, что для себя они закрыли купальный сезон на этом пляже говорится в публикации

В других частях региона также замечали акул, но пока там еще продолжают купаться.

С начала летнего сезона уже не раз сообщалось о том, что акулы стали встречаться у побережья в Приморье.

Недавно в районе острова Путятин, недалеко от Владивостока, рыбаки выловили трехметровую акулу-мако. По словам ученых, тропические виды акул чаще стали встречаться в Приморье на фоне глобального изменения климата.