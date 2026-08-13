В Приморском крае ожидается неустойчивая погода в ближайшие дни

МЧС: штормовое предупреждение объявлено в Приморье В Приморском крае ожидается неустойчивая погода в ближайшие дни

Москва13 авг Вести.Штормовое предупреждение объявлено в Приморском крае из-за мощного циклона. Об этом сообщил региональный главк МЧС. В ближайшие дни ожидается неустойчивая погода. Синоптики прогнозируют 14-16 августа сильные дожди и грозы. Ветер в некоторых районах усилится до 15–22 м/с.

Наиболее интенсивные осадки предполагаются в западной части края и в южных районах уточнила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ

Также на реках бассейна озера Ханка и Японского моря уровень воды может подняться на 0,5–2 метра.

В ведомстве призвали жителей края перенести походы в лес и отдых у моря.