Москва5 июн Вести.Приморский край оказался под воздействием циклона и активных атмосферных фронтов, по мере продвижения которых дожди охватят всю территорию региона. Об этом сообщает Примгидромет.

В западных и южных районах местами количество осадков достигнет критериев опасного явления. Во второй половине дня в отдельных районах прогремят грозы, ожидается усиление юго-восточного и восточного ветра говорится в Telegram-канале метеослужбы

Синоптики обратили внимание, что температурный фон в Приморье останется низким: +13…+20°, на востоке еще прохладнее — всего +7…+12°. При этом ближайшей ночью влияние циклона сохранится. Интенсивность дождей возрастет в восточной части края при сильном юго-восточном и восточном ветре.