Москва14 июлВести.Тайфун "Бави" вызовет в Приморском крае очень сильные дожди, в связи с этим в регионе объявлено штормовое предупреждение, введен режим повышенной готовности, сообщается в МАХ-канале Министерства по делам ГОЧС региона.
По данным синоптиков, 15 июля на значительной части региона ожидаются сильные дожди. Общее количество осадков может составить 30 – 90 миллиметров, это 30-80% месячной нормы. На побережье местами усилится ветер до 15-22 метров в секунду.
С 14 июля в крае введен режим повышенной готовности, все аварийные службы переведены в усиленный режим работыотмечается в сообщении
Региональные силы и средства находятся в полной боевой готовности.