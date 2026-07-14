В Приморье из-за тайфуна объявлен режим повышенной готовности Режим повышенной готовности из-за тайфуна введен в Приморском крае

Москва14 июл Вести.Тайфун "Бави" вызовет в Приморском крае очень сильные дожди, в связи с этим в регионе объявлено штормовое предупреждение, введен режим повышенной готовности, сообщается в МАХ-канале Министерства по делам ГОЧС региона.

По данным синоптиков, 15 июля на значительной части региона ожидаются сильные дожди. Общее количество осадков может составить 30 – 90 миллиметров, это 30-80% месячной нормы. На побережье местами усилится ветер до 15-22 метров в секунду.

С 14 июля в крае введен режим повышенной готовности, все аварийные службы переведены в усиленный режим работы отмечается в сообщении

Региональные силы и средства находятся в полной боевой готовности.