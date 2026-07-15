Дожди тайфуна "Бави" подтопили несколько автодорог в Приморском крае В Приморье подтоплены несколько автодорог из-за дождей тайфуна "Бави"

Москва15 июл Вести.Обильные осадки, вызванные тайфуном "Бави", подтопили несколько автодорог в западных районах Приморского края. Об этом сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства.

В частности, в Пограничном округе нет проезда на 18 км Гродеково – Барановка – Садовый из-за перелива глубиной более 50 см.

Работы по восстановлению начнутся после спада воды уточнили в ведомстве

В этом же районе зафиксированы переливы 10-20 см на 7 километре на подъезде к селу Духовское и на 80 км автодороги Сибирцево – Жариково – Комиссарово. Кроме того, в Хорольском округе переливы отмечаются на разных участках подъезда к селу Сиваковка, а также на участке с 10 по 11 км дороги Хороль – Реттиховка – Арсеньев.

Перелив на объезде моста на 7 км Хороль – Поповка – Лукашевка глубиной 30 см, проезд по аварийному мосту для авто менее 5 тонн. К восстановлению приступят после спада воды отметили в приморском Минтрансе

Ранее сообщалось, что в связи с активизацией атмосферного фронта после вхождения в его систему бывшего тайфуна "Бави" ночью и днем 15 июля во Владивостоке и на значительной части Приморского края прогнозировались сильные дожди. В МЧС предупреждали об угрозе паводков. Согласно оценкам синоптиков, общее количество осадков возможно на уровне 30 – 90 мм, что составляет 30-80% месячной нормы. На побережье ожидался ветер до 22 метров в секунду. В регионе был введен режим повышенной готовности.