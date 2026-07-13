В ближайшие дни на Дальний Восток РФ обрушится тайфун "Бави" SHOT: тайфун "Бави" придет из Китая в Россию в ближайшие дни

Москва13 июл Вести.Тайфун "Бави", который ранее накрыл Китай, в ближайшие дни придет на Дальний Восток России. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным издания SHOT, тайфун "Бави" принесет в Приморский и Хабаровский края экстремальные осадки — ожидается до 120 мм в сутки. Скорость ветра может составить 20–25 м/с, подобные порывы способны повалить деревья, срывать кровли с крыш и повредить линии электропередачи. Ухудшение погоды прогнозируется начиная с вечера вторника, затем зона интенсивных осадков распространится вдоль побережья Хабаровского края, от Комсомольска-на-Амуре до Охотска.

Разрушительный тайфун "Бави" придет из Китая в Россию в ближайшие дни. Сейчас его ждут на Дальнем Востоке сказано в публикации

В центральной части России тоже прошли сильные ливни, однако сейчас ситуация стабилизировалась. Как сообщил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов, пик сильных дождей уже миновал. В ближайшие дни осадки все еще сохранятся, но они будут преимущественно слабыми или умеренными. Начиная со среды ожидается 3–4 дня ясной погоды.

Тайфун "Бави" за минувшие сутки нанес значительный ущерб Китаю: из‑за стихии обрушились крыши, повалены деревья, произошли наводнения и оползни. В провинции Чжэцзян пришлось эвакуировать порядка 2,7 миллиона человек. Также было остановлено движение поездов, прервано авиасообщение. Только в Шанхае отменили свыше 1,2 тысячи рейсов. По силе "Бави" — самый мощный июльский тайфун на востоке Китая с 1949 года.

12 июля сообщалось, что число пострадавших от тайфуна "Бави" на Тайване возросло до 113 человек. Из-за стихии несколько сотен туристов из России оказались заблокированы в Китае, однако им ничего не угрожает.