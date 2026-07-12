Количество пострадавших от тайфуна "Бави" на Тайване превысило 110 человек Число пострадавших из-за тайфуна "Бави" на Тайване достигло 110 человек

Москва12 июл Вести.Число пострадавших от тайфуна "Бави" на Тайване возросло до 113 человек, сообщает местная газета Taipei News со ссылкой на власти острова.

Отмечается, что эвакуированы более 14 тысяч жителей, а без света остались уже более 234 тыс. домохозяйств.

Днем ранее сообщалось о 87 пострадавших и 177,4 тыс. домохозяйств, оставшихся без электроснабжения.

Тайфун "Бави", по прогнозам синоптиков, может стать самым мощным на Тайване с 1987 года. Циклон несет с собой ветер скоростью до 50 м/с и мощные ливни. В прибрежных районах могут быть волны высотой более шести метров.

В 45 районах острова был объявлен наивысший уровень опасности оползней и селевых потоков. Центральное метеорологическое управление (CWA) острова проинформировало, что стихия смещается в сторону от Тайваня в направлении материкового Китая. Штормовые предупреждения, как ожидается, могут быть отменены уже 12 июля.