Москва12 июлВести.Число пострадавших от тайфуна "Бави" на Тайване возросло до 113 человек, сообщает местная газета Taipei News со ссылкой на власти острова.
Отмечается, что эвакуированы более 14 тысяч жителей, а без света остались уже более 234 тыс. домохозяйств.
Днем ранее сообщалось о 87 пострадавших и 177,4 тыс. домохозяйств, оставшихся без электроснабжения.
Тайфун "Бави", по прогнозам синоптиков, может стать самым мощным на Тайване с 1987 года. Циклон несет с собой ветер скоростью до 50 м/с и мощные ливни. В прибрежных районах могут быть волны высотой более шести метров.
В 45 районах острова был объявлен наивысший уровень опасности оползней и селевых потоков. Центральное метеорологическое управление (CWA) острова проинформировало, что стихия смещается в сторону от Тайваня в направлении материкового Китая. Штормовые предупреждения, как ожидается, могут быть отменены уже 12 июля.