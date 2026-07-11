Focus Taiwan: почти 180 тыс. домов на Тайване остались без света из-за тайфуна

Тайфун "Бави" оставил без света почти 180 тыс. домохозяйств на Тайване Focus Taiwan: почти 180 тыс. домов на Тайване остались без света из-за тайфуна

Москва11 июл Вести.Тайфун "Бави" повредил линии электропередач на Тайване, из-за чего более 177,4 тыс. домохозяйств остались без электроснабжения. Об этом сообщил информационный портал Focus Taiwan.

Тайфун "Бави", по прогнозам синоптиков, может стать самым мощным на острове с 1987 года. Циклон несет с собой ветер скоростью до 50 м/с и мощные ливни. В прибрежных районах могут быть волны высотой более шести метров. Предварительно, тайфун покинет пределы Тайваня либо поздно вечером 11 июля, либо рано утром 12 июля.

За последние два дня на острове были отменены около 1,2 тыс. внутренних, международных и транзитных рейсов. Также приостановлено паромное сообщение: отменены 116 поездок по воде между Тайванем, соседними островами и материковым Китаем.

Центральное информационное агентство Тайваня (CNA) со ссылкой на местные власти сообщило, что число пострадавших в результате нашествия стихии возросло до 87 человек.