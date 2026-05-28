Около 3 тысяч человек остаются без электричества в поселке Балезино в Удмуртии

Москва28 мая Вести.В поселке Балезино в Удмуртской республике, где 27 мая бушевала стихия, без электричества остаются около 3 тысяч человек, сообщил в Telegram-канале глава республиканского правительства Роман Ефимов.

Очистные сооружения в поселке работают – канализационные насосные станции в Балезино запитали с помощью генераторов.

В деревнях Кожило, Такапи, Исаково и Кестым Балезинского района магистральное электроснабжение восстановлено, однако есть единичные отключения электроэнергии.

Ефимов проинформировал, что в Балезинском районе приступили к работе комиссии по оценке нанесенного непогодой ущерба.

Зафиксированы повреждения зданий 12 учреждений культуры, 11 школ и садов, пищеблока районной больницы, водоканала, детского дома.

Одна жительница Балезинского района, прятавшаяся от непогоды в теплице на своем участке, погибла. Были повреждены кровли 40 многоквартирных и 80 частных домов, повалены более 60 деревьев и несколько столбов.