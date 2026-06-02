Москва2 июнВести.Обрушившийся на японскую префектуру Окинава тайфун "Чанми" оставил без электроснабжения около 48 тысяч домов, девять человек получили травмы, свыше 330 авиарейсов отменены из-за стихии, сообщил генеральный секретарь правительства Минору Кихара на пресс-конференции.
По его данным, на острове Окинава "девять человек получили легкие ранения, шесть домов частично разрушены". На момент 23.00 понедельника по московскому времени в префектурах Кагосима и Окинава в 47,9 тысячах домовладений нет электричества.
Отменен 331 рейс со взлетом и посадкой в Кагосимецитирует РИА Новости Кихару
Согласно сведениям генсека, в настоящее время поступают сообщения о прекращении движения на ряде автомобильных и железных дорог.
Сейчас давление в центре тайфуна составляет 975 гектопаскалей, скорость ветра – 25 метров в секунду, при порывах – до 35 метров в секунду. "Чанми"движется на северо-восток от южной Окинавы. В ближайшие часы под его влияние может попасть остров Сикоку, а после него – восточное побережье острова Хонсю.
Япония входит в число наиболее уязвимых для тайфунов стран мира. Ежегодно через ее территорию проходит в среднем 11 тропических циклонов. Одним из наиболее разрушительных в последние годы стал тайфун "Хагибис", в 2019 году унесший жизни порядка 100 человек и причинивший ущерб в 15 млрд долларов.
