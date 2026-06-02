Тайфун "Чанми" оставил без света почти 48 тыс. домов на Окинаве, пострадали люди

Тайфун "Чанми" бушует в Японии: 48 тыс. домов обесточены, есть пострадавшие Тайфун "Чанми" оставил без света почти 48 тыс. домов на Окинаве, пострадали люди

Москва2 июн Вести.Обрушившийся на японскую префектуру Окинава тайфун "Чанми" оставил без электроснабжения около 48 тысяч домов, девять человек получили травмы, свыше 330 авиарейсов отменены из-за стихии, сообщил генеральный секретарь правительства Минору Кихара на пресс-конференции.

По его данным, на острове Окинава "девять человек получили легкие ранения, шесть домов частично разрушены". На момент 23.00 понедельника по московскому времени в префектурах Кагосима и Окинава в 47,9 тысячах домовладений нет электричества.

Отменен 331 рейс со взлетом и посадкой в Кагосиме цитирует РИА Новости Кихару

Согласно сведениям генсека, в настоящее время поступают сообщения о прекращении движения на ряде автомобильных и железных дорог.

Сейчас давление в центре тайфуна составляет 975 гектопаскалей, скорость ветра – 25 метров в секунду, при порывах – до 35 метров в секунду. "Чанми"движется на северо-восток от южной Окинавы. В ближайшие часы под его влияние может попасть остров Сикоку, а после него – восточное побережье острова Хонсю.

Япония входит в число наиболее уязвимых для тайфунов стран мира. Ежегодно через ее территорию проходит в среднем 11 тропических циклонов. Одним из наиболее разрушительных в последние годы стал тайфун "Хагибис", в 2019 году унесший жизни порядка 100 человек и причинивший ущерб в 15 млрд долларов.

В начале мая землетрясение в японском городе Осака привело к нарушению движения поездов метро.