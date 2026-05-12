В Японии из-за грозы почти полмиллиона домов остались без света NHK: из-за грозы почти полмиллиона домов остались без света в Японии

Москва12 мая Вести.В префектуре Нагано, которая находится в центральной части Японии, почти полмиллиона домохозяйств остались без света из-за грозы. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на данные местной энергокомпании.

Более 478 тысяч домохозяйств в префектуре остались без электроэнергии, причиной стали удары молнии говорится в сообщении телеканала

Как отмечается, уже спустя несколько часов специальные службы справились с неполадками, и энергоснабжение было полностью восстановлено.

Ранее в префектуре Фукуи третий реактор атомной электростанции "Михама" пришлось остановить из-за утечки пара.