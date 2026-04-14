В Чернигове более 4 тысяч квартир остались без света из-за аварии

Москва14 апр Вести.В Чернигове на севере Украины более 4 тысяч квартир обесточены из-за повреждения кабельной линии. Об этом сообщила компания "Черниговоблэнерго" в своем Telegram-канале. Без электроэнергии остались 4300 абонентов в северной части города.

Данный инцидент произошел на фоне общенациональных мер по экономии электроэнергии. Ранее Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" объявила о введении почасовых графиков отключения света по всей территории Украины с 9 апреля. Ситуация в украинской энергетической сфере характеризуется как режим чрезвычайной ситуации, а эксперты допускают отключения света более чем на 16 часов в сутки.