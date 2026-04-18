Москва18 апрВести.В Черниговской области Украины без электроснабжения остались около 380 тысяч абонентов после повреждения объекта энергетической инфраструктуры. Об этом сообщила компания "Черниговоблэнерго" в Telegram-канале.
По данным энергетиков, повреждение зафиксировано в Нежинском районе. В результате аварии без электричества остались жители Чернигова, Прилук, Нежина, Славутича, а также Черниговского, Нежинского и Прилукского районов.
16 апреля в Чернигове на севере Украины более 4 тысяч квартир оказались обесточены из-за повреждения кабельной линии. Инцидент произошел на фоне общенациональных мер по экономии электроэнергии.
Ранее Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" объявила о введении почасовых графиков отключения света по всей территории Украины с 9 апреля. Ситуация в украинской энергетической сфере характеризуется как режим чрезвычайной ситуации. Эксперты допускают отключения света более чем на 16 часов в сутки.