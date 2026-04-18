В Черниговской области 380 тысяч абонентов остались без света

Москва18 апр Вести.В Черниговской области Украины без электроснабжения остались около 380 тысяч абонентов после повреждения объекта энергетической инфраструктуры. Об этом сообщила компания "Черниговоблэнерго" в Telegram-канале.

По данным энергетиков, повреждение зафиксировано в Нежинском районе. В результате аварии без электричества остались жители Чернигова, Прилук, Нежина, Славутича, а также Черниговского, Нежинского и Прилукского районов.

16 апреля в Чернигове на севере Украины более 4 тысяч квартир оказались обесточены из-за повреждения кабельной линии. Инцидент произошел на фоне общенациональных мер по экономии электроэнергии.

Ранее Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" объявила о введении почасовых графиков отключения света по всей территории Украины с 9 апреля. Ситуация в украинской энергетической сфере характеризуется как режим чрезвычайной ситуации. Эксперты допускают отключения света более чем на 16 часов в сутки.