В японском пригородном поезде распылили неизвестное вещество. Есть пострадавшие

Москва10 мая Вести.В Японии порядка 10 человек были госпитализированы после того, как в пригородном поезде распылили неизвестное химическое вещество, из-за которого пассажиры начали кашлять и задыхаться. Об этом пишет The Japan News.

Инцидент произошел в поезде компании JR East, который следовал из города Одавара в город Такасаки. Состав остановили на станции Кавасаки, чтобы высадить пострадавших. На место прибыли экстренные службы для помощи пассажирам. Также вагон начали обрабатывать очищающими средствами.

Пока официальные власти не сообщали точное количество пострадавших. Также нет данных о причинах случившегося.

