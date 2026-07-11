Десятки человек пострадали на Тайване из-за приближения тайфуна "Бави" На Тайване из-за тайфуна "Бави" получили травмы 36 человек

Москва11 июл Вести.На Тайване не менее 36 человек получили травмы в результате инцидентов, связанных с приближением к острову тайфуна "Бави". Об этом в субботу сообщило Центральное информационное агентство Тайваня со ссылкой на местные власти.

Согласно информации властей, по состоянию на 08.00 (03.00 мск) субботы в различных районах острова произошли десятки происшествий. При этом большая часть пострадавших получила повреждения в велосипедных авариях либо во время работ по подготовке к противостоянию стихии. Людей с тяжелыми травмами, равно как и погибших, не зарегистрировано.

Как передает агентство, к утру субботы по всему острову эвакуировали 14,2 тысячи человек, преимущественно в расположенном на востоке Тайваня уезде Хуалянь. На данный момент без электроснабжения остаются порядка 27 тысяч домохозяйств.