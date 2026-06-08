Москва8 июнВести.Более 195 тыс. человек в Японии получили рекомендации об эвакуации из-за угрозы цунами после землетрясения магнитудой 8,1 у берегов Филиппин, сообщает агентство Киодо Цусин.
Эвакуация объявлена в десяти японских префектурах, в том числе в префектурах Коти, Миядзаки и Окинава.
Между тем Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что, как минимум, 11 повторных толчков произошли после землетрясения на Филиппинах.
Эпицентр землетрясения находился в 58 км от города Генерал‑Сантос на острове Минданао, зафиксированы повторные толчки магнитудой 6,4, 6,1 и 4,8.