Москва8 июн Вести.В понедельник, 8 июня в акватории моря Сулавеси у южного побережья острова Минданао (Филиппины) произошло землетрясение магнитудой 8,1, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр землетрясения находился в 58 км от города Генерал‑Сантос на острове Минданао.

Произошли также повторные толчки магнитудой 6,4, 6,1 и 4,8.

Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин выпустил предупреждение о цунами. Предупреждение объявлено также на юго-востоке Японии. Высота волны может составить до 1 м, а зона риска пролегает от самых южных районов Японии до префектуры Тиба, расположенной неподалеку от Токио. В связи с угрозой цунами власти Японии создали оперативный штаб.

В нескольких префектурах Японии объявлена эвакуация. Так, в городе Сима (префектура Миэ) предупреждение об эвакуации распространяется на все районы города и затрагивает 42 тыс. человек. В префектуре Кагосима эвакуация затронула 3,7 тыс. человек.

Кроме того, эвакуация объявлена в префектурах Коти, Айти и Миядзаки, а также в главном административном центре префектуры Окинава городе Наха.

Между тем 6 июня в акватории Тихого океана вблизи Северных Курил Сахалинской области произошло землетрясение магнитудой 5. За сутки в Камчатском крае зафиксированы 12 сейсмособытий.