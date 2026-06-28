У побережья Хонсю произошло землетрясение магнитудой 6,1 Землетрясение магнитудой 6,1 было зафиксировано у побережья острова Хонсю

Москва28 июн Вести.Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано у побережья японского острова Хонсю. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Землетрясение произошло в 20:21 по времени UTC (23:21 мск). Эпицентр располагался в 76 километрах к юго‑востоку от города Хатинохе, где проживает более 230 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 32 километров.

На данный момент сведений о пострадавших или разрушениях не поступало.

26 июня в центральной части Японии произошло землетрясение магнитудой 5,6, сейсмологи объявляли угрозу цунами, однако через несколько минут она была снята. По данным метеорологического управления страны, эпицентр землетрясения был недалеко от Токио, рядом со всемирно известным вулканом Фудзи. Жители столицы ощутили подземные толчки, в квартирах раскачивалась мебель и падала посуда.