NHK: из-за землетрясения в Японии пострадали более 50 человек

В Японии пострадали более 50 человек в результате землетрясения NHK: из-за землетрясения в Японии пострадали более 50 человек

Москва28 июл Вести.Более 50 человек получили ранения различной степени тяжести в результате землетрясения магнитудой 7,1 на японском острове Кюсю. Об этом сообщил телеканал NHK.

Также известно, что часть из них была госпитализирована.

По данным медицинского центра Яцусиро в городе Хикава (префектура Кумамото), обошлось без человеческих жертв.

Ранее премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что подземные толчки привели также к пожарам. Из-за землетрясения повреждены дороги и мосты, обрушены ряд зданий и отключено электричества в некоторых районах.

Кроме того, 28 июля в Японии была объявлена угроза цунами.