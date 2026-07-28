NHK: в ТЦ на японском острове Кюсю после землетрясения произошел взрыв

В торговом центре в Японии после землетрясения произошел взрыв NHK: в ТЦ на японском острове Кюсю после землетрясения произошел взрыв

Москва28 июл Вести.В торговом центре Aeon в городе Касима на японском острове Кюсю произошел взрыв после землетрясения магнитудой 7,1, сообщает телеканал NHK.

По его данным, здание получило серьезные повреждения: произошло частичное обрушение одной из стен, повреждена крыша. Отмечается, что в торговом центре расположены супермаркет, магазины, рестораны и кинотеатр.

После подземных толчков посетителей торгового центра эвакуировали. По данным телеканала, на парковку были выведены не менее 200 человек. Под завалами торгового центра могли оказаться люди, отмечает NHK.

Причины взрыва неизвестны, пока не установлено, связан ли инцидент с произошедшим ранее землетрясением.