В Японии произошло мощное землетрясение, сейсмологи объявляли угрозу цунами В Японии близ Токио произошло землетрясение магнитудой 5,6

Москва26 июн Вести.В центральной части Японии произошло землетрясение магнитудой 5,6, сейсмологи объявляли угрозу цунами, передает ТАСС.

Согласно данным метеорологического управления страны, эпицентр землетрясения был недалеко от Токио, рядом со всемирно известным вулканом Фудзи. Очаг толчков находился на глубине 20 км. По японской сейсмической шкале землетрясению была присвоена сила 6, толчки такой силы могут нанести повреждения домам.

Метеорологическое управление Японии предупредило граждан об угрозе оползней в результате землетрясения и призывает местных жителей к бдительности.

Как передает корреспондент ТАСС из Токио, в столице страны ощущались подземные толчки, в квартирах раскачивалась мебель, падала посуда. Сейсмологи объявили угрозу цунами, однако через несколько минут она была снята.

Ранее серия разрушительных землетрясений прошла в Венесуэле, в результате удара стихии погибли, согласно последним данным, 589 человек.