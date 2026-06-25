Москва25 июн Вести.Землетрясение магнитудой 7,2 произошло на северо-востоке Японии утром 25 июня. Эпицентр подземных толчков находился в Тихом океане к востоку от префектуры Иватэ, а очаг залегал на глубине около 50 километров.

После землетрясения Национальное метеорологическое управление Японии предупредило о вероятности новых сильных подземных толчков. По оценке специалистов, вероятность повторного землетрясения сопоставимой магнитуды в течение ближайшей недели составляет от 10 до 20 процентов.

Сейсмологи призвали жителей сохранять бдительность, поскольку афтершоки после мощных землетрясений могут происходить внезапно. Особое внимание рекомендуется уделить безопасности старых и ветхих зданий, которые могут получить дополнительные повреждения при новых толчках.

Изначально магнитуда землетрясения оценивалась в 6,9, однако позднее специалисты уточнили показатель до 7,2. После подземного толчка была объявлена угроза цунами, но спустя несколько минут предупреждение отменили.

По последним данным, серьезных разрушений землетрясение не вызвало. Сообщается о пяти пострадавших в префектурах Аомори и Иватэ, которые получили легкие травмы в результате падений.

В посольстве России в Японии сообщили, что обращений от российских граждан в связи с произошедшим землетрясением не поступало.

Ранее уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес сообщила о разрушениях жилых и других строений в Каракасе, а также в штатах Миранда, Ла-Гуайра, Арагуа, Карабобо и Фалькон. В результате землетрясений, произошедших вечером 24 июня, по меньшей мере 32 человека погибли, еще 700 получили ранения различной степени тяжести. Сейсмологи зафиксировали две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Их эпицентры находились в венесуэльском штате Яракуй на расстоянии всего 10 километров друг от друга.