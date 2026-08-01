Сейсмологи зафиксировали на севере Японии землетрясение магнитудой 5,8 На севере Японии произошло землетрясение магнитудой 5,8

Москва1 авг Вести.Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано на севере Японии, сообщили в национальном метеорологическом управлении страны.

Эпицентр сейсмособытия находился в Тихом океане, восточнее префектуры Аомори. Очаг залегал на глубине 80 километров. Интенсивность подземных толчков достигла 4 баллов по 7-балльной шкале, которая используется в Японии.

Информация о пострадавших или разрушениях уточняется. Угроза цунами не объявлялась.

31 июля в Неаполе и его окрестностях на юге Италии произошло землетрясение магнитудой 4,7. Эпицентр сейсмособытия залегал на глубине 3 км в районе Флегрейских полей — зоны, известной уникальным природным феноменом, связанным с древним подводным вулканом.