У японского острова Кюсю вновь произошло землетрясение Землетрясение магнитудой 5,8 вновь произошло у острова Кюсю в Японии

Москва29 июл Вести.Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у префектуры Кумамото на острове Кюсю в Японии. Это следует из данных Главного метеорологического агентства.

По его информации, толчки были зафиксированы в 22.19 по местному времени (16.19 мск). Отмечается, что очаг землетрясения залегал на небольшой глубине. При этом предупреждение об угрозе цунами не объявлялось.

Накануне в районе префектуры Кумамото на острове Кюсю произошло землетрясение магнитудой 7,1. По последним данным, в результате стихии погибли 13 человек. Сообщалось также, что в торговом центре Aeon в городе Касима после землетрясения произошел взрыв.