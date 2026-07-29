© Погибли и пропали без вести 13 тысяч человек, фото AP

Жертвами мощного землетрясения в Японии стали 13 человек

Число погибших после мощного землетрясения в Японии выросло до 13 Жертвами мощного землетрясения в Японии стали 13 человек

Москва29 июл Вести.Число погибших в результате мощного землетрясения в районе префектуры Кумамото на японском острове Кюсю увеличилось до 13 человек. Об этом на пресс-конференции заявила премьер-министр Японии Санаэ Такаити, ее слова приводит издание Yomiuri.

Подтверждена гибель 13 человек из-за землетрясения с эпицентром в Кумамото сказала она

Ранее сообщалось, что более 50 человек получили ранения различной степени тяжести в результате землетрясения магнитудой 7,1 на японском острове Кюсю.

В торговом центре Aeon в городе Касима на японском острове Кюсю произошел взрыв после землетрясения.