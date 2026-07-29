Москва29 июлВести.Число погибших в результате мощного землетрясения в районе префектуры Кумамото на японском острове Кюсю увеличилось до 13 человек. Об этом на пресс-конференции заявила премьер-министр Японии Санаэ Такаити, ее слова приводит издание Yomiuri.
Подтверждена гибель 13 человек из-за землетрясения с эпицентром в Кумамотосказала она
Ранее сообщалось, что более 50 человек получили ранения различной степени тяжести в результате землетрясения магнитудой 7,1 на японском острове Кюсю.
В торговом центре Aeon в городе Касима на японском острове Кюсю произошел взрыв после землетрясения.