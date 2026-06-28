Двадцать человек получили травмы при землетрясении магнитудой 5,6 в Японии

В Японии 20 человек пострадали при землетрясении магнитудой 5,6 Двадцать человек получили травмы при землетрясении магнитудой 5,6 в Японии

Москва28 июн Вести.Двадцать человек пострадали в результате землетрясения в Японии. Об этом сообщила служба пожарной охраны страны, которая также выполняет обязанности службы спасения и помощи.

По данным ведомства, за медицинской помощью обратились жители префектур Токио, Яманаси, Канагава, Сидзуока. Уточняется, что их жизням ничего не угрожает.

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Японии 26 июня. Эпицентр землетрясения находился недалеко от Токио, рядом со всемирно известным вулканом Фудзи. Очаг толчков находился на глубине 20 км.