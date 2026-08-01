На месте древнего подводного вулкана в Неаполе произошло землетрясение

В Неаполе произошло мощнейшее за 40 лет землетрясение На месте древнего подводного вулкана в Неаполе произошло землетрясение

Москва1 авг Вести.В Неаполе зафиксирован подземный толчок магнитудой до 4,7, сообщил Национальный институт геофизики и вулканологии.

Информация о жертвах или пострадавших не приводится.

Издание ORF отметило, что это самые мощные толчки за последние четыре десятилетия.

Эпицентр землетрясения залегал на глубине 3 км в районе Флегрейских полей — зоны, известной уникальным природным феноменом, связанным с древним подводным вулканом.

В этом регионе небольшие подземные толчки происходят регулярно, но раньше их магнитуда не превышала 4.

По данным агентства ANSA, в ряде кварталов на юге Италии зафиксированы отключения электроэнергии, временно остановлено железнодорожное сообщение.

Газета Il Messaggero сообщила о возможных повреждениях в прибрежном городе Поццуоли, расположенном недалеко от Неаполя.

Число погибших в результате сильного землетрясения в Японии 30 июля возросло до 28.