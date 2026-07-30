Число погибших в результате землетрясения в Японии достигло 28 человек В Японии 28 человек стали жертвами крупного землетрясения

Москва30 июл Вести.Число погибших в результате сильного землетрясения, обрушившегося на Японию во вторник, возросло до 28 человек. Об этом сообщило правительство префектуры Кумамото на острове Кюсю, цитирует The Guardian.

Землетрясение магнитудой 7,1 вызвало сильные разрушения, разломив одну из японских улиц пополам. В результате трагедии также пострадали 62 человека, их число продолжает неуклонно расти.

Спасатели утверждают, что аномальная жара и повторные, чуть более слабые землетрясения сильно усложняют поиск и эвакуацию пропавших без вести. Отмечается, что в четверг температура воздуха достигнет 35°C.

По информации властей, около 23 000 домов остались без электричества, а в 75 000 домах нет водопровода. До 15 000 человек были эвакуированы в 400 убежищ.

Накануне вечером произошло землетрясение магнитудой 5,8.