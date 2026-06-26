Число жертв серии землетрясений в Венесуэле выросло до 589 человек

Число жертв землетрясения в Венесуэле достигло 589 человек Число жертв серии землетрясений в Венесуэле выросло до 589 человек

Москва26 июн Вести.Число погибших в Венесуэле в результате землетрясений достигло 589 человек. Пострадавших – 2 980 человек, заявила уполномоченный президент страны Делси Родригес.

По ее словам, десятки человек удалось спасти.

К сожалению, мы должны сообщить, что уже есть 589 погибших и 2 980 пострадавших сказала Родригез

Ранее сообщалось о 235 погибших.

Вечером 24 июня на северо-западе Венесуэлы в десяти километрах друг от друга зафиксировали два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. Разрушено много жилых домов и правительственных зданий, закрыт главный аэропорт.