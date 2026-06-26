В Венесуэле число жертв землетрясения возросло до 235, пострадали более 4,3 тыс.

Число жертв землетрясения в Венесуэле превысило 230 В Венесуэле число жертв землетрясения возросло до 235, пострадали более 4,3 тыс.

Москва26 июн Вести.Число жертв потрясшего Венесуэлу землетрясения достигло 235, пострадали свыше 4300 человек. Такие данные обнародовал глава Министерства здравоохранения южноамериканской республики Карлос Альварадо, чьи слова приводит гостелеканал VTV.

По его информации, основная масса пострадавших получила легкие травмы, однако часть из них находилась в состоянии в тяжелом и среднем состоянии. Многим поребовались срочные хирургические вмешательства.

Министр добавил, что 235 граждан были доставлены в госпитали без признаков жизни либо скончались вскоре после госпитализации.

Наиболее сложная обстановка, по словам Альварадо, наблюдается в прибрежном штате Ла-Гуайра, где зафиксировано максимальное число погибших и раненых.

Глава ведомства подчеркнул, что сразу после стихийного бедствия был активирован государственный механизм экстренного реагирования. В наиболее затронутых районах к работе были привлечены свыше 5 тысяч медицинских специалистов, в том числе более 1200 врачей. В спасательной операции задействованы как государственные, так и частные медицинские учреждения. На данный момент более 150 пациентов проходят лечение в частных клиниках.

Для наращивания потенциала оказания помощи в Ла-Гуайре дополнительно развернуты полевые госпитали Вооруженных сил, а также временные медицинские пункты частных организаций и Венесуэльского Красного Креста, заключил глава Минздрава.

Ранее сообщалось о 188 погибших и 1520 пострадавших.

Вечером 24 июня на северо-западе Венесуэлы в десяти километрах друг от друга зафиксировали два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. Разрушено много жилых домов и правительственных зданий, закрыт главный аэропорт.