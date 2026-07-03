Число погибших в результате землетрясения в Венесуэле выросло до 2595

Число погибших при землетрясении в Венесуэле увеличилось до 2,5 тысяч Число погибших в результате землетрясения в Венесуэле выросло до 2595

Москва3 июл Вести.Число жертв разрушительных землетрясений в Венесуэле достигло 2595 человек, сообщила исполняющая обязанности (и. о.) президента страны Делси Родригес на пресс-конференции, которую транслирует национальное телевидение.

Родригес отметила, что среди жертв оказалось много представителей руководства администрации штата Ла-Гуайра.

Мы потеряли государственных служащих. Трагедия заключается в том, что в штате Ла-Гуайра погибли почти все руководители администрации губернатора. Также погибли сотрудники служб безопасности и мэрии сказала Родригес

Выжившие сотрудники государственных структур сразу после катастрофы присоединились к спасательным операциям.

Те, кто остался жив, помогали в спасательных работах. Среди погибших были и военнослужащие. Я общалась с одним из командиров наших вооруженных сил, который потерял жену, двоих детей и мать в Ла-Гуайре, но при этом продолжал помогать в одном из временных лагерей рассказала и. о. президента Венесуэлы

Две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5 произошли в Венесуэле 24 июня. Ранее сообщалось о 2295 погибших. Разрушено множество зданий, большая часть которых находилась в штате Ла-Гуайра, временно закрыт главный аэропорт страны.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагедией. Москва заявила о готовности помочь Каракасу в ликвидации последствий разрушительного землетрясения.