Москва6 июн Вести.В акватории Тихого океана вблизи Северных Курил Сахалинской области произошло землетрясение магнитудой 5. Об этом сообщили в региональном филиале Единой Геофизической службы Российской академии наук.

Сейсмособытие было зафиксировано 6 июня в 09.02 по сахалинскому времени (01.02 мск)

Землетрясение… с эпицентром в 76 км юго-восточнее города Северо-Курильска на о. Парамушир, очаг залегал на глубине 39 км под морским дном цитирует "Интерфакс" сотрудника службы

Как уточняется, в Северо-Курильске землетрясение было ощутимо силой до 3 баллов.