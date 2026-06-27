Ощутимое землетрясение произошло на острове Парамушир Ощутимое землетрясение магнитудой 5,0 произошло у северных Курил

Москва27 июн Вести.Землетрясение магнитудой 5,0 зарегистрировано в субботу, 27 июня, у побережья северных Курил, передает РИА Новости.

Как рассказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова, оно произошло в Тихом океане в 13.42 по местному времени (в 05.42 по Москве).

Его эпицентр располагался в 68 километрах южнее города Северо-Курильска на острове Парамушир говорится в сообщении

Сейсмолог добавила, что очаг подземных толчков залегал на глубине 74 километров под морским дном.

Землетрясение силой 3 балла ощутили в Северо-Курильске. Тревога цунами не объявлялась, рассказала Семенова.