Москва18 апр Вести.В ночь на 18 апреля акватории Тихого океана вблизи Северных Курил произошло землетрясение, подземные толчки которого ощущались на Парамушире. Об этом сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.

По ее словам, магнитуда землетрясения составила 4,9. Подземные толчки были зарегистрированы в 56 километрах восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир на глубине 57 километров.

Землетрясение было ощутимо в Северо-Курильске силой до 4 баллов, уточнили сейсмолог.